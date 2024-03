La Pontificia Università Antonianum, in collaborazione con PB Consulting presenta il convegno dal titolo “IA ISTRUZIONI PER L’USO. Il Regolamento europeo AI Act”. L’evento avrà luogo il prossimo 11 aprile dalle 14,30 alle 19,00 a Roma, presso la Pontificia Università Antonianum, in Via Merulana n. 124.

Nel corso del convegno si affronterà la tematica dell’intelligenza artificiale analizzando i suoi molteplici aspetti. Si partirà dalla discussione del Regolamento europeo IA Act, chiarendo quali siano gli obblighi nella produzione e nell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Si cercherà quindi di comprendere quale sia il rapporto tra deontologia professionale ed intelligenza artificiale. Si esaminerà poi l’intelligenza artificiale dal punto di vista della sicurezza sociale e della sostenibilità, con un focus finale sulla custodia dei dati nei sistemi di intelligenza artificiale.

Durante il convegno saranno presentati la nuova edizione del Diploma Universitario di Alta Specializzazione in Etica e Intelligenza Artificiale e l’accordo tra la Pontificia Università Antonianum e il Centro Ricerche Themis.

Partecipare al convegno, libero e gratuito, è consentito previa iscrizione compilando il form di registrazione . Il Convegno è valido per la formazione professionale continua degli Avvocati. Per maggiori informazioni o per inviare quesiti scrivere a: segreteria@consultingpb.com

