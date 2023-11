Il cittadino che cade a terra per propria negligenza non può chiedere il risarcimento del danno di Giampaolo Piagnerelli

Viene meno il nesso di causalità tra il soggetto e le eventuali insidie del terreno









«In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile...