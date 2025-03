IL COMMENTO - IMMIGRAZIONE E STRANIERI - La norma censurata è discriminante e causa una emarginazione sociale

Per la Consulta (sentenza 2572025) non si può pretendere che un soggetto, certificato disabile, fornisca a prova della padronanza della lingua italiana, un diploma che ne attesti la conoscenza.

La disabilità, oltre che una disgrazia in sé stessa, viene sovente a frapporsi nella vita di relazione nei più svariati settori, e a volte inaspettatamente: è capitato anche per l'acquisto della cittadinanza, e se n'è dovuta occupare ora la sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2025 n. 25 . È giusto che chi intende inserirsi a pieno titolo in una comunità nazionale con l'acquisto della cittadinanza dimostri la padronanza della lingua del Paese che lo ospita, ma "ad impossibilia nemo tenetur...