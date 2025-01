Il concordato preventivo esdebita anche i soci garanti di fideiussione

In più occasioni la giurisprudenza si è trovata ad affrontare il tema dell’efficacia esdebitatoria del concordato preventivo con riguardo al socio accomandatario che sia al contempo anche garante della società debitrice principale. Sulla questione si è recentemente espresso anche il Tribunale di Pistoia (sentenza n. 529 del 12 giugno 2024), revocando un decreto ingiuntivo emesso per un credito inesistente in ragione dell’intervenuta decadenza della relativa fideiussione.

Nel motivare la propria decisione...