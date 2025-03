L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca presenta il convegno regionale UNGDCEC della Toscana dal titolo “IL CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: riflessioni sui nuovi adempimenti, responsabilità ed equo compenso”.

Il tema centrare del convegno è il ruolo del Curatore nelle Liquidazione Giudiziale, con particolare riferimento alle operazioni che deve predisporre, a responsabilità e poteri ed infine a quale deve essere il compenso per la sua attività professionale.

Durante il Convegno si susseguiranno tre tavole rotonde, in cui verranno esaminati i numerosi compiti attribuiti al curatore, tra cui la realizzazione di un piano di liquidazione, la definizione del progetto di stato passivo e la riscossione dei crediti, come il monitoraggio delle attività per localizzare i beni e soddisfare i creditori. Il Curatore svolge le attività amministrative come il conteggio delle ritenute sulle retribuzioni e/o sui compensi corrisposti in corso di procedura, provvede ai versamenti nei termini previsti. rilascia le certificazioni ai sostituti per le ritenute operate.

Sarà infine affrontato il tema dell’equo compenso da corrispondere per il corretto svolgimento dell’attività funzionale del Curatore, oltre che per le spese sostenute, argomento che è stato anche oggetto di confronto politico.

L’evento avrà luogo il 21 marzo dalle 14,30 alle 18,30 a Lucca, presso la il Cinema ASTRA, in Piazza del Giglio 7. L’evento è accreditato per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli Avvocati con 4 c.f.p.

Per informazioni, marco@studiomassimoleone.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA