Mozarc Medical ha concluso un accordo preliminare con Norrdia

Flavio Monfrini, Paola Sangiovanni

Mozarc Medical, gruppo statunitense specializzato in dispositivi medici renali e tecnologie per la purificazione del sangue, ha concluso un accordo preliminare con Norrdia - Tian Yi Medical, conglomerato sino-svedese quotato alla borsa di Shenzhen e attivo in oltre 50 Paesi con un ampio portafoglio di prodotti med-tech.

L’operazione riguarda un ramo d’azienda di Bellco S.r.l., la controllata di Mozarc Medical situata nel cuore della medical device valley italiana, il distretto di Mirandola.

Mozarc Medical è stata assistita da Paola Sangiovanni, Flavio Monfrini e Leonardo Maria Moscati di Gitti and Partners (Milano) e da Matt Leivo, Kenneth Rowles, Qin Gu e Quiang Li di DLA (Stati Uniti, Germania e Cina). L’acquirente, Norrdia - Tian Yi Medical, è stato assistito da Felix Xuezhong Lu e da Yingying Qu dello studio legale cinese AllBright Law Offices.

L’operazione fa seguito a un processo di offerta competitiva, durante il quale diversi potenziali acquirenti hanno manifestato interesse. Norrdia - Tian Yi Medical è stata infine selezionata come l’acquirente meglio posizionato per garantire la continuità delle attività produttive di Bellco S.r.l. Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni al closing.