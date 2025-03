RPLT RP Legalitax con Tenax Capital Limited e Radiological Service S.R.L. nell’emissione di un minibond per complessivi 5 milioni di Euro

Lo studio legale RPLT RP legalitax, con un team guidato dal partner Giovanni Luppi, ha agito in qualità di legal deal counsel in un’operazione di private debt consistente nell’emissione da parte di Radiological Service S.r.l., società a capo di un gruppo attivo nel settore dell’imaging in outsourcing in strutture sanitarie pubbliche e private, di un prestito obbligazionario Long Term per un importo complessivo di 5 mln di euro, interamente sottoscritto da Tenax Capital Limited, attraverso il fondo Tenax Sustainable Credit Fund.

L’emissione, suddivisa in n. 50 titoli non frazionabili del valore di Euro 100.000 ciascuno, è sottoposta al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli. L’Operazione ha una durata di 6 anni, riconosce una cedola variabile pari al tasso Euribor 6M + spread e sarà impiegato da Radiological Service per concludere operazioni di finanza straordinaria strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato.

Nell’ambito dell’Operazione, CFI Italy – Anteos ha agito nel ruolo di advisor finanziario della società emittente, mentre il Banco di Credito P. Azzoaglio ha agito come banca agente.