Danno da vacanza rovinata nel codice del turismo

la QUESTIONE

Cosa succede se la vacanza acquistata con un pacchetto all inclusive non si svolge come ci si aspettava in quanto non rispondente alle previsioni contrattuali? È possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio? In che cosa consiste e quando si può pretendere il risarcimento del cd. “danno da vacanza rovinata”? Cos’è cambiato in tale materia a seguito dell’entrata in vigore del cd. “codice del turismo” e della sua successiva modifica...