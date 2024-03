IL DECRETO LEGGE PNRR - Guida alla lettura - Arriva la stabilizzazione nell’Upp e il concorso in deroga per i magistrati tributari

Il Capo VI del provvedimento d’urgenza che prevede le misure in materia di Giustizia è formato dagli articoli che vanno dal 22 al 26. Si inizia con le diposizioni relative al personale (Art. 22), in particolare è prevista la stabilizzazione in deroga dei dipendenti assunti a tempo determinato che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Si continua poi previsti incentivi per il personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti (articolo 23). E, infine, via libera anche al concorso per magistrati tributari (articolo 24).