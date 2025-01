IL DECRETO MILLEPROROGHE - GUIDA ALLA LETTURA - Milleproroghe: per Scia e permessi di costruire passa lo slittamento di altri sei mesi

Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nel decreto legge n. 202/2024, con l'avvertenza che il testo potrebbe subire variazioni nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge

È stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - serie generale n. 302 del 27 dicembre 2024, il decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202, recante «Misure urgenti in materia di termini normativi», con entrata in vigore al 28 dicembre 2024. Il provvedimento si compone di 22 articoli e un allegato. Sulla relazione che accompagna il Ddl di conversione in legge al Senato, il Governo espone che il provvedimento in disamina, che reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre...