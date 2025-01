CIVILE

IMMIGRAZIONE -Cassazione n. 34898

Nozione di «Paesi sicuri», ordinanza interlocutoria - In attesa della decisione della Corte Ue la Cassazione precisa che la procedura accelerata non può essere applicata quando il giudice ravvisa, nel caso specifico, motivi gravi per ritenere il paese non sicuro rispetto alle condizioni in cui si trova il richiedente. Il giudice di convalida...