Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



GIURISDIZIONE - Cassazione n. 14077

Di competenza del giudice ordinario e non tributario il contenzioso sugli obblighi previdenziali anche se azionato con cartella esattoriale.



IVA - Cassazione n. 14049

Respinto il ricorso di Bulgari per il rimborso spese di rappresentanza grande evento mondano.



REDDITO D'IMPRESA - Cassazione n. 13914

Finalità economica il trasferimento della partecipazione di maggioranza della società target a terzi.



ACCERTAMENTO - Cassazione n. 13902

Nel caso in...