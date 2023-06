Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



LAVORO – Cassazione n. 18372

Nessun automatismo nel licenziamento per la dipendente con 13 giorni di scopertura nelle presenze dell'anno. Vanno valutate le ragioni e considerato il principio di proporzionalità

PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE - Cassazione n. 18310

L'ex liquidatore di società cancellata è legittimato, entro 5 anni dalla domanda di cancellazione, a presentare la richiesta per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agenzia della riscossione. Non c'è alcun diritto del...