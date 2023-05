Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



GIURISDIZIONE – Cassazione n. 9637

Sezioni unite – Le società ammesse al beneficio del Fondo Salva Opere sono titolari di una posizione di diritto soggettivo che in alcun modo degrada a interesse legittimo nel momento in cui il beneficio viene revocato dalla Pa

NOTAI – Cassazione n. 9627

Va annullata la sanzione inflitta al notaio se manca la prova che l'illecito considerato lesivo del decoro della categoria abbia avuto, almeno in astratto, un riverbero all'esterno

ASSICURAZIONE COMMERCIALISTI...