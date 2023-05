Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 10423

L'indennità di accompagnamento non è una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento.



COSAP - Cassazione n. 10432

Il presupposto applicativo della Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica.



DIFFAMAZIONE - Cassazione n. 10460

Respinto il ricorso di un gruppo multimediale contro un giornalista in quanto quest'ultimo sosteneva in un libro la tesi il ...