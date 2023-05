Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



DIRITTO AMMINISTRATIVO – Cassazione n. 9659

Corretta la sentenza della Corte dei conti che ha condannato in solido due soggetti per aver indebitamente percepito contributi regionali (Nb. La decisione presenta la data di deposito di ieri, in quanto la sentenza è stata depositata ieri, ma messa a disposizione oggi)



NOTAI/RESPONSABILITA' DISCIPLINARE – Cassazione n. 9675

Responsabile il notaio per non aver tenuto una condotta diligente e non aver informato le parti dell'impossibilità di procedere...