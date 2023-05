Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RAVVEDIMENTO OPEROSO – Cassazione n. 11993

La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante ecc.

DIVORZIO – Cassazione n. 12014

Alle SU la questione dell'attribuzione pro quota dell'incentivo all'esodo al coniuge titolare di assegno divorzile

ESPROPRIAZIONE – Cassazione n. 12019

Alle S.U. la questione di giurisdizione circa l'occupazione...