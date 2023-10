Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITA’ CIVILE - Cassazione n. 27680

L’Unione sportiva organizzatrice risponde del ferimento del minore durante la partita di calcetto per il lancio di un oggetto da parte di altro bambino-



PROCESSO CIVI L E - Cassazione n. 27681

Soccombenza - Rinvio alle Sezioni Unite della questione se in tema di procedimento di correzione di errori materiali, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione si configuri, all’esito del giudizio, una situazione ...