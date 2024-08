Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 22640

Per il contratto a termine docenti il riconoscimento delle indennità di ferie non godute e disoccupazione ha presupposti doversi rispetto al contratto a tempo indeterminato e il giudice non può equiparare i trattamenti vanificando di fatto la diversa finalità con cui tali voci sono riconosciute per i lavoratori precari.



PROGRAMMI EUROPEI ...