Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



BANCHE - Cassazione n. 27349

Banche/operazioni di soggetti privi di rappresentanza – Anche in caso di mancata ricezione di estratti conto al titolare del rapporto si può ipotizzare un comportamento colposo produttivo dell’altrui affidamento.



LAVORO - Cassazione n. 27407

Licenziamento dipendente ferrovie responsabile di un incidente. Illegittimo il licenziamento se non tine conto dell’accorso sindacale in base al quale non è punibile il dipendente se non ha avuto incidenti da più di 60...