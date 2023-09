Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



PROCESSO CIVILE - Cassazione n. 26597

Improcedibile il ricorso per cassazione se la sentenza impugnata in formato digitale non ha l'attestazione della cancelleria sull'avvenuta pubblicazione, data e numero.



PROPRIETA' - Cassazione n. 266579

Compossesso se le due famiglie hanno le chiavi di accesso alla corte.



LAVORO - Cassazione n. 26532

Licenziamento dirigenti, il termine di decadenza non è in contraddizione con la nullità per ritorsione, discriminazione e ingiustificatezza



SCUOLA...