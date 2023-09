Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



IRPEF - Cassazione n. 26396

Ai fini fiscali assumono funzione risarcitoria e non retributiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa.



VENDITA - Cassazione n. 26402

Il terreno venduto e risultato inquinato da idrocarburi deve essere rimesso in sesto da chi si è reso autore dell'inquinamento.



NOTAIO - Cassazione n. 26419

L'adempimento secondo diligenza...