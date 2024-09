Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

NOTAIO - Cassazione n. 24973

La notaia non risarcisce per la maggiore imposta pagata per la vendita del terreno registrata al ribasso, se il cliente non ha rispettato l’obbligo di cooperazione e messo a disposizione della professionista la perizia di stima.



UNIONI CIVILI - Cassazione n. 24930

Niente assegno alla ex, alla fine dell’unione civile tra due donne, se entrambe...