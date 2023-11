Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



TRASPORTI - Cassazione n. 32166

In tema di trasporto internazionale su strada la Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956 richiede per la responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia dalla legge dello Stato del giudice adito considerata equivalente al dolo



CIRCOLAZIONE STRADALE - Cassazione n. 32061

Illegittima la determina dirigenziale di Venezia 310/2006 per eccesso di potere nella parte in cui il Comune lagunare introduce limitazioni all’accesso alla Ztl per i ...