Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

PROFESSIONISTI - Cassazione n. 25092

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva è impugnabile solo con ricorso straordinario in Cassazione.



LAVORO - Cassazione n. 25112

Gli addetti forestali non hanno diritto all’indennità chilometrica.



FAMIGLIA - Cassazione n. 25046

La madre non può far risiedere i figli in Italia (invece dell’Ungheria) senza anche il consenso del padre.



ACCERTAMENTI BANCARI - Cassazione n. 25043

