Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ROTTAMAZIONE QUATER - Cassazione n. 24479

Non è possibile dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere se nello stesso giudizio non sono prodotti tutti i pagamenti. La cassazione sospende fino al 30 novembre 2027.

PENALE

REATI TRIBUTARI - Cassazione n. 34411

Associazione a delinquere per imprenditori e professionisti accusati da reati che vanno...