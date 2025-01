Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

ABUSO DEL DIRITTO - Cassazione n. 582

In caso di frodi carosello sulla conversione delle prestazioni di manodopera in prestazioni di servizi i vantaggi fiscali in ambito Ires, Irap e Iva sono sussumibili nella fattispecie dell’evasione fiscale venendo così meno il rilievo del contribuente di mancata richiesta di chiarimenti dalle Entrate e conseguente ritenuta violazione del contraddittorio.



IMPOSTA DI REGISTRO - Cassazione n. 577

Il provvedimento giurisdizionale di assegnazione del credito...