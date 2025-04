Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

OBBLIGAZIONI - Cassazione n. 8208

Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’articolo 1310 c.c. e dunque dell’estensione dell’atto interruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiesto che l’atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con la proposizione della domanda verso uno dei coobbligati debba contenere la rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell’esistenza dell’altro o degli altri coobbligati.



DANNO DA VACCINO - Cassazione...