Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 30087

Illegittimo il licenziamento per giusta del manager del Milan (ex calciatore dello stesso club) Boban Zvonimir per le dichiarazioni fatte ad un giornale in contrasto con il Ceo, perché rientrano nella libertà di espressione. Respinto però il suo ricorso contro il taglio del risarcimento (solo danno patrimoniale che ammonta comunque a poco meno di 5 milioni) dal quale sono stati decurtati i guadagni per altri incarichi con l’Uefa.



LAVORO - Cassazione n. 30080...