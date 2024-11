Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



RESPONSABILITA’ SANITARIA - Cassazione n. 29483

La clausola «claims made» non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cod. civ. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile.



SOMMINISTRAZIONE - Cassazione n. 29488...