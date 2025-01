Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

CASSA INTEGRAZIONE - Cassazione n. 1406

Nella compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell’Inps



PENALE



MISURE CAUTELARI - Cassazione n. 2383

Il sequestro operato dalla polizia giudiziaria ...