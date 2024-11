Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

APPELLO - Cassazione n. 28207

La Corte ribadisce che l’appello il cui atto introduttivo sia stato notificato con modalità telematica non è improcedibile “nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica”.

CONTRATTI BANCARI - Cassazione n. 28215

La Corte ribadisce...