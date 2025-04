Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO - Cassazione n. 8784

Il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti dell’autorità giudiziaria, entro il quale l’Inps deve notificare al responsabile la violazione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzate, è fissato a pena di decadenza dalla potestà sanzionatoria, e in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria decorre dal momento di entrata in vigore del Dlgs 8/2016, se dal vaglio di merito...