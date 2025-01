Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

AZIONE REVOCATORIA - Cassazione n. 1898

Sezioni Unite - Quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori, ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il...