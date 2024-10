CIVILE

INDEBITO ARRICCHIMENTO - Cassazione n. 27753

In caso di esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pa, è irrilevante, di per sé sola considerata, l’utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l’attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza.



APPALTI -Cassazione n. 27761...