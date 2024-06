Il deposito delle principali sentenze del giorno

A causa di un incendio negli uffici di Piazza Cavour il deposito della Cassazione di oggi, martedi 18 giugno, non è aggiornato

CIVILE

LAVORO – Cassazione n. 16674

Il tempo impiegato per recarsi presso il cliente, provenendo dalla sede aziendale, e per fare ritorno alla sede aziendale, è da retribuire, in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni...