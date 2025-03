Il divieto di rappresentanza non opera se all’ente non è stata comunicata l’informazione di garanzia

Responsabilità amministrativa degli enti - Legale Rappresentante autore del reato presupposto - Divieto di rappresentanza ex art. 39 D.Lgs. n. 231 del 2001 - Non opera in assenza di notizia della pendenza a carico dell’ente - Posizione del “terzo” dell’ente ex art. 322 e 322 bis cpp - Configurabilità - Fattispecie relativa a istanza di riesame avverso decreto di sequestro preventivo

in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto...