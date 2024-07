Il Dl carceri approda in Aula al Senato

Primo via libera, con l’ok della sola maggioranza, al Dl carceri in Senato, con il mandato al relatore votato in Commissione giustizia. Sul testo - che approda oggi all’Aula di Palazzo Madama, con i relatori Giulia Bongiorno della Lega e Sergio Rastrelli di Fratelli d’Italia - verrà probabilmente posta la fiducia, con l’obiettivo di chiudere la partita, anche alla Camera, prima della pausa estiva. Le opposizioni, pronte a dare battaglia oggi in Aula con i loro emendamenti, ieri sono scese dall’Aventino...

