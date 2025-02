Il Garante Privacy avvia il piano ispettivo 2025, Data Breach e misure di sicurezza priorità assoluta

Il Garante per la protezione dei dati personali ha delineato il piano delle attività ispettive per il periodo gennaio-giugno 2025. Questo piano prevede un aumento degli accertamenti ispettivi, con un minimo di 40 verifiche programmate, condotte anche con il supporto della Guardia di Finanza. Tale incremento segnala una crescente attenzione verso lo strumento ispettivo come leva per incentivare la conformità al GDPR e alle normative correlate, sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle imprese....

