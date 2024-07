Il giudice non può annullare la delibera di giunta che prevede pochi posti auto “ticket free”

Spetta all’Amministrazione e non al giudice ordinario verificare la legittimità di una delibera comunale che lascia pochi posti liberi per parcheggiare senza ticket. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 20293/24. Venendo ai fatti un automobilista ha proposto opposizione contro tre verbali di accertamento elevati nei suoi confronti, nel periodo settembre-ottobre 2013, per violazione dell’articolo 7 del codice della strada, per avere fatto sostare il veicolo di sua proprietà presso spazi regolamentati...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi