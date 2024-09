Il “grave illecito professionale” tra attività vincolata e discrezionale

La revoca di un’aggiudicazione per carenza dei requisiti di partecipazione non costituisce esercizio di potere discrezionale volto alla rivalutazione degli interessi pubblici o privati, bensì un atto vincolato che deriva dall’accertamento della mancanza delle condizioni legali necessarie per l’efficacia dell’aggiudicazione stessa.

La nozione di “ grave illecito professionale ” è un concetto giuridico indeterminato che non richiede un collegamento esclusivo con...