Il Gruppo Mirato acquisisce la maggioranza di Tintolav: Ughi e Nunziante e PedersoliGattai advisor legali

Federico Torzo, Federico Gatti

Ughi e Nunziante ha assistito il Gruppo Mirato, leader del settore beauty, nell’acquisizione del 55% del capitale sociale di Tintolav, azienda di riferimento nel settore della detergenza professionale e domestica. Tintolav è stata assistita da PedersoliGattai.

L’acquisizione rappresenta un passo strategico per Mirato, già proprietaria di marchi noti come Malizia, Splend’Or, Intesa, Geomar, Clinians e I Provenzali. Con questa operazione, Mirato punta a rafforzare la sua presenza nel mercato italiano e internazionale, ampliando l’offerta nel settore home care per il canale mass market e accedendo al segmento professionale.

Tintolav, il cui 45% del capitale rimarrà nelle mani dei soci Stefano e Luca Pulido, proseguirà la propria attività mantenendo una rete di vendita autonoma. La collaborazione con Mirato creerà sinergie volte all’innovazione, alla sostenibilità e all’espansione internazionale, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Ughi e Nunziante ha assistito il Gruppo Mirato con un team guidato dal partner Federico Torzo, affiancato dagli associate Pietro Pastorello e Maria Giulia Sperotto.

PedersoliGattai ha assistito Tintolav con un team composto dal partner Marcello Magro, dal senior associate Federico Tallia e dagli associate Federico Gatti e Francesco Cipolla; per gli aspetti fiscali e finanziari Tintolav è stata assistita da Dario Casubolo partner dello Studio Casubolo Migliarino – Studio Tributario Associato.