Il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di accesso agli atti anche in caso di archiviazione di Pietro Alessio Palumbo









In ambito di procedimento disciplinare dei magistrati, l’accesso agli atti ha una ineliminabile componente di difesa dei diritti dell’incolpato, che oltre a prescindere dall’esito del procedimento si estende a tutti gli atti sulla cui base il medesimo è stato avviato. Secondo il Consiglio di Stato (sent.n.7695/2023) non ha dunque rilievo l’eventuale qualificazione dell’accesso come endoprocedimentale ex articolo 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ovvero come accesso in generale ai sensi degli articoli...