Il maltrattamento non scade a lite familiare se manca la parità tra i partner coinvolti

Non si possono derubricare a mere liti familiari di irrilevanza penale, i comportamenti dell’uomo che abitualmente non tollera l’autonomia della propria donna sia nella conduzione della vita comune e delle scelte pratiche a essa attinenti sia nell’espressione delle proprie opinioni, compreso il dissenso aperto verso le condotte subite dal proprio compagno e le scelte educative da quest’ultimo messe in atto nei confronti dei figli. In sintesi è proprio la sottomissione della compagna attuata dall’...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi