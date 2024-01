Il modulo di gestione societaria del servizio farmaceutico comunale La società a capitale misto pubblico-privato è ricompresa tra le modalità di gestione diretta del servizio farmaceutico comunale. Tuttavia, «l’affidamento alla società mista già costituita dall’ente, di un “nuovo” servizio, non contemplato negli atti della procedura competitiva svolta per la scelta del socio privato, non appare coerente con i principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento» (parere ANAC n. 44/2023)