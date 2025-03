Il nuovo art. 174 sexies L. 633/41: un reato proprio tacitamente presupposto della responsabilità da reato dell’ente Secondo la nuova formulazione dell’art. 174 sexies alla responsabilità penale dell’agente materiale protagonista dell’omessa denuncia di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica ai danni dello Stato, si affiancherebbe quella amministrativa derivante dal reato in capo all’ente in nome e per conto del quale il soggetto ha agito omettendo la doverosa segnalazione all’Autorità Giudiziaria