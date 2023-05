Il Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia per il settore penale: funzionalità e criticità

Evento webinar promosso da A.N.F. Roma - 12 Giugno dalle 14,00 alle 16,00

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Avrà luogo il prossimo 12 Giugno dalle 14,00 alle 16,00 il webinar dal titolo



"IL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL SETTORE PENALE: FUNZIONALITÀ E CRITICITÀ", organizzato da A.N. F. Roma. L'evento, libero e gratuito, si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.



Durante il webinar saranno presentate le nuove funzionalità, nonché le evoluzioni tecnologiche che hanno interessato il Portale Deposito Atti Penali del Ministero della Giustizia. L'evento sarà inoltre l'occasione per fare il punto sulle innovazioni e sugli obiettivi del processo penale telematico.



Per partecipare al webinar è necessario iscriversi compilando il form di registrazione .

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell'iscrizione. Sono stati richiesti n. 2 crediti formativi ordinari ad A.N.F. Nazionale.



Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA