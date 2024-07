Il principio di specialità nell’estradizione dall’estero

la QUESTIONE

È efficace la rinunzia all’estradizione suppletiva manifestata dalla persona estradata qualora il Trattato, nella specie il Trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti, non preveda tale possibilità? È consentito dedurre la mancanza di consenso all’estradizione suppletiva in fase esecutiva? È applicabile la disciplina sulla restituzione in termini per impugnare una sentenza contumaciale, quando il relativo giudizio è stato celebrato in assenza dell’imputato in quanto detenuto all...