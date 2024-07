Partner d’Impresa presenta il convegno dal titolo “IL PROFESSIONISTA DEL FUTURO. Guidare il cambiamento e anticipare le opportunità negli studi professionali”.

I continui cambiamenti del mercato, l’evoluzione tecnologica e normativa e una burocrazia sempre più articolata rendono il lavoro del professionista sempre più complesso e sfidante. Oggi il successo di uno studio professionale passa attraverso l’innovazione dei processi e delle tecnologie, l’integrazione professionale, la costruzione di un sistema di alleanze win-win e l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto che permettano ai propri clienti il raggiungimento di grandi traguardi.

Il convegno si rivolge a professionisti come commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, esplorando i trend futuri e le strategie per migliorare l’efficienza degli studi professionali. Quattro esperti del settore discuteranno di integrazione professionale, crescita dello studio e servizi ad alto valore aggiunto, analizzando quali sono le azioni, i comportamenti operativi e i nuovi modelli organizzativi che permettono al professionista di ottenere grandi risultati, per sé e per i propri clienti.

L’evento avrà luogo il 17 settembre dalle 17,00 alle 19,00 a Rende (CS), presso l’Hotel BV President in Via Alessandro Volta n. 47/49. La partecipazione al convegno è libera e gratuita e consentita previa prenotazione compilando il Form di registrazione

Per maggiori informazioni Tel. 051 8490411| email info@partnerdimpresa.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

