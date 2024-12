Il regime fiscale dei procedimenti su minori e famiglie: la circolare di via Arenula

Alla luce dell’entrata in vigore del correttivo alla riforma Cartabia, via Arenula ha deciso di emanare apposito provvedimento sul regime fiscale dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Con la circolare del 19 dicembre 2024, infatti, sul “regime fiscale dei procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale dopo la riforma del d.lgs. n.149/2022 e del correttivo di cui al d.lgs. n...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi